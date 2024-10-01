Баландин — о Бурдасове: если говоришь: «Да, я стою этих денег», нужно давать результат

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался об игре нападающего «Барыса» Антона Бурдасова.

— Я считаю, что «Трактор» делал Бурдасову достойное предложение и нужно было соглашаться на понижение. Бывает такое, что ты не можешь всю жизнь зарабатывать большие деньги. Иногда приходится жертвовать снижением зарплаты. Но если ты говоришь: «Да, я стою этих денег», тогда нужно доказывать и давать результат.

— Сможет ли Бурдасов ещё выйти на тот уровень, который у него был раньше?

— Я считаю, что 33 года — это уже возрастной игрок. Все процессы в организме идут медленнее, заживление ран, реакция — всё замедляется. Мало кто может сохранить себя к 40 годам, чтобы играть и приносить результат, — цитирует Баландина «РБ Спорт».

Антон Бурдасов в нынешнем сезоне за 10 проведённых встреч отметился одной заброшенной шайбой.