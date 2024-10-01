Коньков: победа над «Сибирью» была очень важна для «Авангарда»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков оценил победу «Авангарда» над «Сибирью» со счётом 3:2 и заявил, что успех в этом матче имел для омичей большое значение. Омский клуб прервал семиматчевую серию поражений, отыгравшись со счёта 0:2 по ходу игры с новосибирцами.

«Победа над «Сибирью» была очень важна для «Авангарда». Ребята выкладываются в каждой игре. Может что-то не получаться, есть проблемы. Серия поражений, безусловно, имеет значение. Но такие вещи, рано или поздно, заканчиваются. Теперь «Авангарду» нужно начать серию побед для того, чтобы вернуться в игру, почувствовать уверенность, раскрепоститься и играть так, как они могут. В последних матчах у омичей было много проблем в обороне, огромное количество контратак соперников. Любая победа сродни глотку воздуха. Ребята теперь чувствуют, что они не впустую тратят силы», — цитирует Конькова «РБ Спорт».