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Капитан «Тампы» Виктор Хедман пожертвовал $ 150 тыс. пострадавшим от урагана «Хелен»

Капитан «Тампы» Виктор Хедман пожертвовал $ 150 тыс. пострадавшим от урагана «Хелен»
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Новоиспечённый капитан «Тампа-Бэй» Виктор Хедман пожертвовал $ 150 тыс. пострадавшим от урагана «Хелен». Недавно стихийное бедствие обрушилось на юго-восток США, в том числе накрыв Тампу, сообщает пресс-служба НХЛ. Шведский защитник вместе со своей женой сделали пожертвование жителям, пострадавшим от урагана.

Сумма будет разделена между Tampa Police Benevolent Association и Coast Guard Foundation, чтобы помочь тем, кто пострадал от шторма в районе залива Тампа. Кроме того, игроки «Лайтнинг» пожертвовали $ 10 тыс. в Rebuilding Together Tampa Bay.

Отметим, что 33-летний Хедман стал 11-м капитаном в истории «молний». Хедман играет за «Тампу» с 2009 года и за свою карьеру в НХЛ провёл 1052 матча, набрав 728 (156+572) очков.

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