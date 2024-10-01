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Спартак — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск

«Спартак» — «Трактор»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 1 октября, в Москве на стадионе «Мегаспорт» состоится очередной матч регулярного чемпионата Фонбет Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и челябинским «Трактором». Встреча начнётся в 19:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет второй матч между «Спартаком» и «Трактором» из двух запланированных в текущем сезоне. В первой встрече, прошедшей 23 сентября на домашней арене челябинцев, победу по буллитам одержали красно-белые со счётом 3:2.

После девяти сыгранных встреч «Спартак» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ, «Трактор» после девяти матчей расположился на четвёртом месте Востока.

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