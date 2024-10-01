«Нет слабых сторон». Бывший вратарь КХЛ назвал двух лучших голкиперов сентября в лиге

Бывший вратарь клубов Континентальной хоккейной лиги Андрей Гаврилов назвал Даниила Исаева из «Локомотива» и Зака Фукале из «Трактора» лучшими голкиперами сентября в КХЛ.

«Самый стабильный в КХЛ Исаев, однозначно. Ещё можно выделить Фукале. Сейчас это два сильнейших голкипера лиги. За счёт чего им удаётся второй сезон подряд держать высокую планку? Тут очень много факторов. Игра команды тоже влияет на их выступление. Набоков, кстати, тоже очень достойно смотрится, не могу сказать, что он плохо играет. «Магнитка» просто очков недобирает, где-то не забивает. Если бы они были в тройке Востока сейчас, я бы и его в этот список включил.

Но если выбирать лучших, то на ум приходят сразу эти две фамилии. Фукале — сильнейший легионер за последние несколько лет в России. У него и у Исаева нет слабых сторон. Очень грамотно тактически играют», — цитирует Гаврилова Legalbet.

Фукале в текущем сезоне провёл семь матчей, в которых продемонстрировал процент отражённых бросков 94,68% при одном шат-ауте. Исаев за восемь матчей отразил 93.8% бросков, отыграв две встречи «на ноль».