Экс-игрок «Авангарда» рассказал, с чем была связана семиматчевая серия поражений команды

Эксперт Валерий Покровский рассказал, с чем была связана семиматчевая серия поражений команды. «Авангард» прервал эту серию победой над «Сибирью» со счётом 3:2.

— До вчерашней победы над «Сибирью» у «Авангарда» было семь поражений подряд. С чем связываете их?

— Для меня «Авангард» небезразличен, я когда-то за него выступал пару сезонов, получил незабываемый опыт, работая под руководством Геннадия Фёдоровича Цыгурова и Ивана Глинки. Поэтому пристально слежу, переживаю за её взлётами и падениями. Я считаю, что это временно, переходный период заканчивается. У всех команд бывают спады: у кого-то вначале, у кого-то в середине, у кого-то ближе к концу. Лучше пережить сейчас этот спад, выйти из него с правильным пониманием. Это только сплотит команду в дальнейшем.

Может быть, предсезонка проходила с приличной нагрузкой, точно не могу сказать. Плюс ко всему нет лидера команды, который приносил уверенность и набирал очки, не хватает его. Надеюсь, скоро он вольётся в коллектив, это придаст сил команде. Это нужно пережить, сделать выводы. Конечно, в течение сезона будет ещё не один спад, но из таких моментов команда выходит более сильная», – сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.