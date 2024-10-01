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Покровский — об «Авангарде»: победу над «Сибирью» можно считать выходом из пике

Покровский — об «Авангарде»: победу над «Сибирью» можно считать выходом из пике
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Эксперт Валерий Покровский оценил победу «Авангарда» над «Сибирью» со счётом 3:2, которая позволила омичам прервать семиматчевую серию поражений.

— Победа над «Сибирью» может стать отправной точкой?
— Во-первых, «Сибирь» показывает в этом сезоне очень хороший хоккей и находится в верхней части турнирной таблицы. Во-вторых, это принципиальное противостояние и команда в нём прервала серию поражений. Думаю, что можно считать это выходом из пике. «Авангард» преодолел трудности и начинает свой подъём. У них сбалансированный состав, не считая того, что нет лидеров, которые травмированы. Плюс тренерский штаб очень приличный.

Каких-то предпосылок, что команда не выйдет в плей-офф, я не вижу. Считаю, что по коллективу, по подбору игроков и тренерского штаба «Авангард» может выполнять самые высокие задачи. Тем более такие болельщики, которые не дадут покоя ни на секунду, будут гнать команду вперёд. Все вместе они дадут хороший результат, – сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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