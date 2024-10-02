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Покровский — о Звягине: не полностью его вина, что «Авангард» находился в таком положении

Покровский — о Звягине: не полностью его вина, что «Авангард» находился в таком положении
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Эксперт Валерий Покровский оценил тот факт, что руководство «Авангарда» не стало увольнять главного тренера Сергея Звягина, несмотря на семиматчевую серию поражений.

— По ходу серии поражений удивил ли вас кредит доверия, предоставленный Звягину?
— Я знаю, что работа Звягина, когда он был в тренерском штабе в предыдущие годы, всегда приносила успех. Соответственно, он себя зарекомендовал как опытный специалист, и руководство понимает, что это не полностью его вина, имело место стечение обстоятельств, что команда находилась в таком положении. «Авангард» — команда очень приличного уровня. Рисунок есть, он виден. Поэтому руководство всё это видит, оно разбирается в хоккее и понимает его. Дают шанс тренеру пройти через этот период, выбраться из него самостоятельно. Дают команде поверить в тренера и наоборот. Это очень сплачивает и даёт энергию для того, чтобы достигать более высоких вершин», – сказал Покровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

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