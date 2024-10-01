Василий Каменев: пусть за СКА хоть австралиец играет, если он хороший мастер

Бывший игрок СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР Василий Каменев оценил игру петербургских армейцев на старте сезона. СКА провёл 10 матчей, в которых одержал шесть побед. После яркой победы над «Северсталью» со счётом 8:5 армейцы уступили «Куньлуню» со счётом 4:5.

«Сезон только стартовал, первые матчи дались СКА тяжело. Видно, игроки только отходили от нагрузок. Сейчас побежали уже лучше. Ставка делается на атакующий хоккей, из-за чего страдает оборона. Обыграли «Северсталь» 8:5, но много пропустили. Потом недооценили «Куньлунь» и уступили на своей площадке 4:5. И в прошлом сезоне были такие качели: обыграют сильного соперника, оступятся на среднем.

— Приехал в СКА американец Тони Деанджело. У вас нет предубеждения по поводу таких трансферов?

— Нет, а почему? Наоборот, в пику западным настроениям мы показываем, что Россия — открытая страна. Все флаги в гости к нам! Пусть за СКА хоть австралиец играет, если он хороший мастер. Почему нет? Видно, что Деанджело — отличный игрок, хотя ещё не набрал форму, — цитирует Каменева «РБ Спорт».

За два матча в составе СКА Деанджело отметился пятью результативными передачами.