Защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон может пропустить начало сезона из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба. 34-летний игрок обороны до сих пор не выходил на лёд в тренировочном лагере команды из-за повреждения верхней части тела. Шведский защитник тренируется вне льда и проходит процесс реабилитации.

В прошлом сезоне Карлссон провёл все 82 матча, в которых набрал 56 очков — забросил 11 шайб и отдал 45 результативных передач при показателе полезности «+4». Кэпхит контракта шведа с «Питтсбургом» составляет $ 11,5 млн.

Всего в НХЛ Карлссон провёл 1002 матча в регулярных чемпионатах и набрал 817 (189+628) очков.