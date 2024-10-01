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Джош Ливо стал восьмым игроком в истории КХЛ с результативной серией минимум в 15 матчей

Джош Ливо стал восьмым игроком в истории КХЛ с результативной серией минимум в 15 матчей
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Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо отметился заброшенной шайбой в ворота «Куньлуня», продлил результативную серию до 15 матчей (шесть матчей Кубка Гагарина — 2024 и девять матчей сезона-2024/2025) и стал восьмым игроком в истории, добившимся такого результата. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Рекорд по продолжительности серии делят Александр Радулов («Салават Юлаев») и Рид Буше («Авангард») – 17 матчей. Серия Радулова разбилась на два сезона – Кубок Гагарина — 2010 и старт сезона-2010/2011, серия Буше пришлась на регулярку и плей-офф сезона-2020/2021.

17-матчевые серии — Александр Радулов («Салават Юлаев»), Рид Буше («Авангард»).
16-матчевые — Владимир Ткачёв («Авангард»), Патрик Торесен («Салават Юлаев») и Сергей Мозякин («Металлург»).
15-матчевые — Брэндон Боченски («Барыс»), Ян Коварж («Металлург»), Джош Ливо («Салават Юлаев»).

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
2 : 4
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алалыкин (Сучков, Ефремов) – 23:23 (5x4)     2:0 Ливо (Хафизуллин, Хмелевски) – 36:28 (5x5)     2:1 Граовац (Фу, Локхарт) – 47:23 (5x5)     2:2 Граовац (Ип, Кленденинг) – 50:50 (5x5)     2:3    
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