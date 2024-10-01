Джош Ливо стал восьмым игроком в истории КХЛ с результативной серией минимум в 15 матчей

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо отметился заброшенной шайбой в ворота «Куньлуня», продлил результативную серию до 15 матчей (шесть матчей Кубка Гагарина — 2024 и девять матчей сезона-2024/2025) и стал восьмым игроком в истории, добившимся такого результата. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.
Рекорд по продолжительности серии делят Александр Радулов («Салават Юлаев») и Рид Буше («Авангард») – 17 матчей. Серия Радулова разбилась на два сезона – Кубок Гагарина — 2010 и старт сезона-2010/2011, серия Буше пришлась на регулярку и плей-офф сезона-2020/2021.
17-матчевые серии — Александр Радулов («Салават Юлаев»), Рид Буше («Авангард»).
16-матчевые — Владимир Ткачёв («Авангард»), Патрик Торесен («Салават Юлаев») и Сергей Мозякин («Металлург»).
15-матчевые — Брэндон Боченски («Барыс»), Ян Коварж («Металлург»), Джош Ливо («Салават Юлаев»).
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