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Салават Юлаев — Куньлунь, результат матча 1 октября, счет 2:5, КХЛ 2024-2025

«Куньлунь» забросил пять шайб кряду и одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем». Волевую победу одержали гости со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алалыкин (Сучков, Ефремов) – 23:23 (5x4)     2:0 Ливо (Хафизуллин, Хмелевски) – 36:28 (5x5)     2:1 Граовац (Фу, Локхарт) – 47:23 (5x5)     2:2 Граовац (Ип, Кленденинг) – 50:50 (5x5)     2:3 Локхарт – 53:41 (5x4)     2:4 О'Реган (Юрчо, Якупов) – 54:05 (5x4)     2:5 Элинюк (Локхарт) – 59:47 (en)    

На 24-й минуте счёт открыл голом в большинстве нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин, которому ассистировали Егор Сучков и Владислав Ефремов. Уфимцы удвоили преимущество благодаря голу Джоша Ливо на 37-й минуте. Канадский форвард продлил свою результативную серию до 15 матчей. «Куньлунь» сократил отставание в счёте до минимума в середине третьего периода благодаря голу Тайлера Граоваца. Вторую шайбу Граовац забросил спустя несколько минут и сравнял счёт в матче. Через три минуты Лукас Локхарт впервые вывел «Куньлунь» вперёд. Тренерский штаб уфимцев взял неудачный запрос, за что был наказан малым штрафом. Дэнни О'Реган реализовал большинство и удвоил преимущество гостей. Александра Самонова в воротах «Салавата Юлаева» сменил Семён Вязовой. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Хадсон Элинюк.

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