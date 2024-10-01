«Куньлунь» забросил пять шайб кряду и одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым»

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салаватом Юлаевым» и «Куньлунем». Волевую победу одержали гости со счётом 5:2.

На 24-й минуте счёт открыл голом в большинстве нападающий «Салавата Юлаева» Данил Алалыкин, которому ассистировали Егор Сучков и Владислав Ефремов. Уфимцы удвоили преимущество благодаря голу Джоша Ливо на 37-й минуте. Канадский форвард продлил свою результативную серию до 15 матчей. «Куньлунь» сократил отставание в счёте до минимума в середине третьего периода благодаря голу Тайлера Граоваца. Вторую шайбу Граовац забросил спустя несколько минут и сравнял счёт в матче. Через три минуты Лукас Локхарт впервые вывел «Куньлунь» вперёд. Тренерский штаб уфимцев взял неудачный запрос, за что был наказан малым штрафом. Дэнни О'Реган реализовал большинство и удвоил преимущество гостей. Александра Самонова в воротах «Салавата Юлаева» сменил Семён Вязовой. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Хадсон Элинюк.