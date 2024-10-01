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Автомобилист — Локомотив, результат матча 1 октября, счет 0:1, КХЛ 2024-2025

Гол Александра Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу в матче с «Автомобилистом»
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В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Автомобилистом» и ярославским «Локомотивом». Победу в упорной встрече одержали гости со счётом 1:0 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат) – 63:31 (3x3)    

В основное время команды не смогли определить победителя. Отметим, что «Локомотив» получил пять малых штрафов за два периода, ни один из которых не смогли реализовать хоккеисты «Автомобилиста». Ворота команд защищали голкиперы Евгений Аликин и Даниил Исаев. В дополнительное время гол забил нападающий «Локомотива» Александр Радулов.

«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, «Автомобилист» проиграл второй домашний матч кряду.

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