Радулов забросил 250-ю шайбу и стал пятым игроком, достигшим этой отметки, в истории КХЛ
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Нападающий «Локомотива» Александр Радулов забросил 250-ю шайбу в КХЛ и стал пятым игроком, достигшим этой отметки, сообщает пресс-служба КХЛ. Форвард отметился победным голом в овертайме в ворота «Автомобилиста» (1:0 ОТ).
Все игроки в истории КХЛ с 250+ шайбами:
419 – Сергей Мозякин;
293 – Найджел Доус;
292 – Данис Зарипов;
289 – Вадим Шипачёв;
250 – Александр Радулов.
В текущем сезоне 38-летний Александр Радулов провёл 11 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету опытнейшего форварда 642 матча и 709 набранных очков — 250 голов и 459 результативных передач.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат) – 63:31 (3x3)
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