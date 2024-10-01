Радулов забросил 250-ю шайбу и стал пятым игроком, достигшим этой отметки, в истории КХЛ

Нападающий «Локомотива» Александр Радулов забросил 250-ю шайбу в КХЛ и стал пятым игроком, достигшим этой отметки, сообщает пресс-служба КХЛ. Форвард отметился победным голом в овертайме в ворота «Автомобилиста» (1:0 ОТ).

Все игроки в истории КХЛ с 250+ шайбами:

419 – Сергей Мозякин;

293 – Найджел Доус;

292 – Данис Зарипов;

289 – Вадим Шипачёв;

250 – Александр Радулов.

В текущем сезоне 38-летний Александр Радулов провёл 11 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ на счету опытнейшего форварда 642 матча и 709 набранных очков — 250 голов и 459 результативных передач.