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Даниил Исаев побил клубный рекорд «Локомотива» по «сухим» матчам, принадлежавший Мурыгину

Даниил Исаев побил клубный рекорд «Локомотива» по «сухим» матчам, принадлежавший Мурыгину
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Голкипер Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч с «Автомобилистом» (1:0 ОТ) и побил клубный рекорд «Локомотива» по играм «на ноль», принадлежавший Алексею Мурыгину, сообщает пресс-служба КХЛ. Теперь на счету Исаева 20 таких матчей и 19 на счету Мурыгина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат) – 63:31 (3x3)    

В текущем сезоне Исаев провёл девять матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 94,3% и коэффициентом надёжности 1.21. Всего на счету Исаева в текущем сезоне три «сухих» матча.

Всего в КХЛ 24-летний Даниил Исаев провёл 149 матчей, в которых одержал 88 побед с процентом отражённых бросков 92,9 % и коэффициентом надёжности 1.77.

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