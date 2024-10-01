Даниил Исаев побил клубный рекорд «Локомотива» по «сухим» матчам, принадлежавший Мурыгину

Голкипер Даниил Исаев записал на свой счёт «сухой» матч с «Автомобилистом» (1:0 ОТ) и побил клубный рекорд «Локомотива» по играм «на ноль», принадлежавший Алексею Мурыгину, сообщает пресс-служба КХЛ. Теперь на счету Исаева 20 таких матчей и 19 на счету Мурыгина.

В текущем сезоне Исаев провёл девять матчей, в которых одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 94,3% и коэффициентом надёжности 1.21. Всего на счету Исаева в текущем сезоне три «сухих» матча.

Всего в КХЛ 24-летний Даниил Исаев провёл 149 матчей, в которых одержал 88 побед с процентом отражённых бросков 92,9 % и коэффициентом надёжности 1.77.