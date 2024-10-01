Никитин — о минимальной победе «Локомотива»: неоднозначная игра, очень много глупостей

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги трудного победного матча с «Автомобилистом» (1:0 ОТ).

«Тяжёлая игра, трудно объяснить. Всегда в Екатеринбурге «Локомотиву» некомфортно. Сама игра неоднозначная, очень много глупостей делали: кто-то в меньшинстве пластался, а кто-то замерзал сидел. Концовку не доигрывали, а хотели выиграть, это в плюс. «Автомобилист» — организованная команда, не так было просто моменты создавать.

— Как нашли силы на концовку и овертайм?

— Здесь даже не силы, а характер ребята проявили, очень много борьбы было. Была и сила воли, и всё остальное. Это рост нашей команды, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.