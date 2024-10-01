Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о минимальной победе «Локомотива»: неоднозначная игра, очень много глупостей

Никитин — о минимальной победе «Локомотива»: неоднозначная игра, очень много глупостей
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги трудного победного матча с «Автомобилистом» (1:0 ОТ).

«Тяжёлая игра, трудно объяснить. Всегда в Екатеринбурге «Локомотиву» некомфортно. Сама игра неоднозначная, очень много глупостей делали: кто-то в меньшинстве пластался, а кто-то замерзал сидел. Концовку не доигрывали, а хотели выиграть, это в плюс. «Автомобилист» — организованная команда, не так было просто моменты создавать.

— Как нашли силы на концовку и овертайм?
— Здесь даже не силы, а характер ребята проявили, очень много борьбы было. Была и сила воли, и всё остальное. Это рост нашей команды, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат) – 63:31 (3x3)    
Материалы по теме
Видео
Гол Александра Радулова в овертайме принёс «Локомотиву» победу в матче с «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android