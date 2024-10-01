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«Накорми бездомных собак». Никитин предложил наказание хоккеистам за удаления

«Накорми бездомных собак». Никитин предложил наказание хоккеистам за удаления
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поддержал идею челябинского «Трактора», игроки которого платят в благотворительный фонд в поддержку животных за каждое удаление, полученное в матчах КХЛ. Игроки «Локомотива» получили пять подряд удалений в матче с «Автомобилистом» (1:0).

— Вы бы штрафовали игроков за тот «хет-трик» из удалений, что был в начале второго периода?
— У нас был пента-трик с учётом первого периода. Мне понравилось, что в Челябинске написано на скамье штрафников «Накорми бездомных собак». Надо во всех командах такое делать: благое дело, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 1
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 А. Радулов (Гернат) – 63:31 (3x3)    
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