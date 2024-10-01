«Накорми бездомных собак». Никитин предложил наказание хоккеистам за удаления

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин поддержал идею челябинского «Трактора», игроки которого платят в благотворительный фонд в поддержку животных за каждое удаление, полученное в матчах КХЛ. Игроки «Локомотива» получили пять подряд удалений в матче с «Автомобилистом» (1:0).

— Вы бы штрафовали игроков за тот «хет-трик» из удалений, что был в начале второго периода?

— У нас был пента-трик с учётом первого периода. Мне понравилось, что в Челябинске написано на скамье штрафников «Накорми бездомных собак». Надо во всех командах такое делать: благое дело, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.