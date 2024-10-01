Заварухин — о поражении от «Локомотива»: ещё не сталкивались с такой системой в этом году

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение от «Локомотива» с минимальным счётом 0:1 в овертайме.

«Хороший соперник, организованный. Начали не совсем удачно, проигрывали борьбу. Во втором периоде стали выигрывать борьбу, были хорошие моменты, не реализовали. В третьем периоде чётко сыграли по заданию, был неплохой выход «в ноль». Что касается овертайма – нельзя давать мастеровитым игрокам время для броска. Из положительных моментов — сыграли дисциплинированно, была живая команда. Была проблема с реализацией, нужна была игра под воротами, черновой гол.

— Не хотите ли вместе со штрафами за невынужденные удаления штрафовать за плохую реализацию убойных моментов?

— Неохота это делать. В воротах соперника был лучший вратарь месяца, есть желание забить, но гола не хватило. Есть моменты, где надо подтянуть, будем до игры с «Сибирью» рассматривать варианты игры в атаке.

— После четырёх неудавшихся попыток игры в большинстве взяли тайм-аут перед пятой попыткой. Что хотели изменить?

— Больше успокоить, было видно, что ребята торопились, искали пас, просили сыграть проще, от броска, а когда соперник прижмётся к воротам или возьмёт защитника, который бросает, сделать эту передачу. Понимаем, что команды настраиваются на нашу игру в большинстве, где-то должны играть гибче, будем анализировать этот момент, возможно, сделать новую спецбригаду к новой игре.

— После момента Блэкера в начале третьего периода больше бросков в створ не было до овертайма. Это мощь соперника или не хватило сил?

— «Локомотив» здорово играл, рабочая, системная команда, молодые парни постоянно в движении, постоянно идут в борьбу. С такой системой игры мы в этом году не сталкивались, понравилось, что была хорошая дисциплина, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.