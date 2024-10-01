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«Хорошая новость». Виктор Козлов рассказал о состоянии травмированного Глеба Кузьмина

«Хорошая новость». Виктор Козлов рассказал о состоянии травмированного Глеба Кузьмина
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал об улучшении состояния травмированного нападающего Глеба Кузьмина, получившего травму позвоночника. Форвард был успешно прооперирован и проходит длительную реабилитацию.

«Хорошая новость. Глеб потихоньку сам начинает стоять и ходить. Прогресс есть. Мы сейчас полетим в Москву, обязательно навестим его», – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

Форвард получил компрессионный перелом грудного позвонка в матче с «Авангардом» (4:2). Кузьмин на всём ходу врезался в борт во время игры и не смог продолжить встречу. В текущем сезоне Кузьмин провёл пять матчей, забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

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