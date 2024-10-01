«Так безобразно мы не должны играть». Козлов оценил поражение от «Куньлуня»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что игроки уфимской команды сыграли безответственно и позволили «Куньлуню» одержать волевую победу (5:2). Уфимцы пропустили пять подряд шайб с 48-й минуты и упустили победу со счёта 2:0.

«50 минут хорошей игры было с нашей стороны, хорошо выходили из зоны и преодолевали оборону соперника. Но потом безответственная игра привела к тому, что «Куньлунь» вернулся в матч. Так мы не должны играть. Мы играли поначалу правильно, знали, что соперник быстро переходит в атаку. Мы сами же совершили ошибки и подарили им эту победу. Мы безобразно сыграли.

– Пауза перед матчем могла повлиять на такой результат?

– Было непривычно, что пять дней без игр. Дальше опять шесть дней до матча, надо корректировать график, чтобы ребята были свежие и физически, и психологически.

– Первая спецбригада большинства не забила. В чём причина?

– Были моменты, но надо отдать должное сопернику, они хорошо играли в обороне и перекрывали точки, откуда можно было бросить, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.