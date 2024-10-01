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«Так безобразно мы не должны играть». Козлов оценил поражение от «Куньлуня»

«Так безобразно мы не должны играть». Козлов оценил поражение от «Куньлуня»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что игроки уфимской команды сыграли безответственно и позволили «Куньлуню» одержать волевую победу (5:2). Уфимцы пропустили пять подряд шайб с 48-й минуты и упустили победу со счёта 2:0.

«50 минут хорошей игры было с нашей стороны, хорошо выходили из зоны и преодолевали оборону соперника. Но потом безответственная игра привела к тому, что «Куньлунь» вернулся в матч. Так мы не должны играть. Мы играли поначалу правильно, знали, что соперник быстро переходит в атаку. Мы сами же совершили ошибки и подарили им эту победу. Мы безобразно сыграли.

– Пауза перед матчем могла повлиять на такой результат?
– Было непривычно, что пять дней без игр. Дальше опять шесть дней до матча, надо корректировать график, чтобы ребята были свежие и физически, и психологически.

– Первая спецбригада большинства не забила. В чём причина?
– Были моменты, но надо отдать должное сопернику, они хорошо играли в обороне и перекрывали точки, откуда можно было бросить, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алалыкин (Сучков, Ефремов) – 23:23 (5x4)     2:0 Ливо (Хафизуллин, Хмелевски) – 36:28 (5x5)     2:1 Граовац (Фу, Локхарт) – 47:23 (5x5)     2:2 Граовац (Ип, Кленденинг) – 50:50 (5x5)     2:3 Локхарт – 53:41 (5x4)     2:4 О'Реган (Юрчо, Якупов) – 54:05 (5x4)     2:5 Элинюк (Локхарт) – 59:47 (en)    
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