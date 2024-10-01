Виктор Козлов оценил дебют Денниса Яна за «Салават Юлаев» в матче с «Куньлунем»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил дебют нападающего Денниса Яна за уфимский клуб в матче с «Куньлунем» (2:5). Форвард был обменян из нижегородского «Торпедо».

«Сегодня вся тройка хорошо выглядела, создавала моменты. Деннис провёл хороший матч, я вижу его в топ-9», – цитирует Козлова пресс-служба клуба.

Ян был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем раунде драфта НХЛ — 2015 под общим 64-м номером. В КХЛ нападающий выступал за «Торпедо» и провёл 127 матчей, в которых набрал 64 очка — забросил 32 шайбы и отдал 32 результативные передачи. В текущем сезоне 27-летний нападающий провёл лишь два матча, в которых отметился заброшенной шайбой.