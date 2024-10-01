Деннис Ян: очень ждал момента, когда дебютирую за «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян оценил свой дебют за уфимский клуб в матче с «Куньлунем» (2:5).
– Какие впечатления от дебютной игры за «Салават Юлаев»?
– Очень долго ждал этого момента. Конечно, игра не сложилась так, как мы хотели. Но было здорово провести первый матч, дальше – больше.
– Многие игроки, кто играл против «Салавата», отмечали арену в Уфе. Как вам атмосфера, удалось прочувствовать?
– Сто процентов удалось. Отличная поддержка, а мы будем стараться только выигрывать.
– Насколько вам было непросто поймать игровой ритм?
– Есть ещё адаптация, но стараюсь, чтобы она прошла как можно быстрее. Надеюсь, всё будет нормально.
– Почему потеряли преимущество в сегодняшнем матче?
– Нужно играть все 60 минут. Отпустили концовку встречи, надо играть до конца, — цитирует Яна пресс-служба уфимского клуба.
24 сентября Ян был обменян в «Салават Юлаев» из нижегородского «Торпедо» на денежную компенсацию.
- 1 октября 2024
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