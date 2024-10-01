Деннис Ян: очень ждал момента, когда дебютирую за «Салават Юлаев»

Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян оценил свой дебют за уфимский клуб в матче с «Куньлунем» (2:5).

– Какие впечатления от дебютной игры за «Салават Юлаев»?

– Очень долго ждал этого момента. Конечно, игра не сложилась так, как мы хотели. Но было здорово провести первый матч, дальше – больше.

– Многие игроки, кто играл против «Салавата», отмечали арену в Уфе. Как вам атмосфера, удалось прочувствовать?

– Сто процентов удалось. Отличная поддержка, а мы будем стараться только выигрывать.

– Насколько вам было непросто поймать игровой ритм?

– Есть ещё адаптация, но стараюсь, чтобы она прошла как можно быстрее. Надеюсь, всё будет нормально.

– Почему потеряли преимущество в сегодняшнем матче?

– Нужно играть все 60 минут. Отпустили концовку встречи, надо играть до конца, — цитирует Яна пресс-служба уфимского клуба.

24 сентября Ян был обменян в «Салават Юлаев» из нижегородского «Торпедо» на денежную компенсацию.