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Деннис Ян: очень ждал момента, когда дебютирую за «Салават Юлаев»

Деннис Ян: очень ждал момента, когда дебютирую за «Салават Юлаев»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян оценил свой дебют за уфимский клуб в матче с «Куньлунем» (2:5).

– Какие впечатления от дебютной игры за «Салават Юлаев»?
– Очень долго ждал этого момента. Конечно, игра не сложилась так, как мы хотели. Но было здорово провести первый матч, дальше – больше.

– Многие игроки, кто играл против «Салавата», отмечали арену в Уфе. Как вам атмосфера, удалось прочувствовать?
– Сто процентов удалось. Отличная поддержка, а мы будем стараться только выигрывать.

– Насколько вам было непросто поймать игровой ритм?
– Есть ещё адаптация, но стараюсь, чтобы она прошла как можно быстрее. Надеюсь, всё будет нормально.

– Почему потеряли преимущество в сегодняшнем матче?
– Нужно играть все 60 минут. Отпустили концовку встречи, надо играть до конца, — цитирует Яна пресс-служба уфимского клуба.

24 сентября Ян был обменян в «Салават Юлаев» из нижегородского «Торпедо» на денежную компенсацию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алалыкин (Сучков, Ефремов) – 23:23 (5x4)     2:0 Ливо (Хафизуллин, Хмелевски) – 36:28 (5x5)     2:1 Граовац (Фу, Локхарт) – 47:23 (5x5)     2:2 Граовац (Ип, Кленденинг) – 50:50 (5x5)     2:3 Локхарт – 53:41 (5x4)     2:4 О'Реган (Юрчо, Якупов) – 54:05 (5x4)     2:5 Элинюк (Локхарт) – 59:47 (en)    
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