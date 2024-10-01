Пятый номер драфта НХЛ защитник «Монреаля» Райнбахер выбыл на полгода из-за травмы колена

Защитник «Монреаля» Давид Райнбахер выбыл на срок пять-шесть месяцев из-за травмы левого колена. 19-летний хоккеист получил травму в предсезонном матче с «Торонто», в котором аналогичное повреждение получил звёздный форвард Патрик Лайне.

Райнбахер, выбранный под пятым номером на драфте НХЛ 2023 года, набрал 11 (1+10) очков в 35 играх за «Клотен» в лиге Швейцарии и 5 (2+3) баллов в 11 играх за «Лаваль» в Американской хоккейной лиге. Защитник также отдал две передачи в трёх играх за Австрию в прошлом месяце в квалификации на Олимпийские игры 2026 года.

В сезоне-2022/2023 Райнбахер выступал за «Клотен» в элитной швейцарской лиге и набрал 22 (3+19) очка в 46 матчах при показателе полезности «+7». В трёх играх плей-офф защитник записал на свой счёт 2 (1+1) результативных балла. Давид выступал за Австрию на молодёжном чемпионате мира 2023 года и чемпионате мира 2023 года.