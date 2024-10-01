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Дубль Пинчука помог минскому «Динамо» разгромить «Адмирал» на своей площадке

Дубль Пинчука помог минскому «Динамо» разгромить «Адмирал» на своей площадке
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В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и владивостокским «Адмиралом». Уверенную победу в игре одержали хозяева со счётом 7:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Шестаков (Петухов) – 06:30 (5x5)     1:1 Бориков (Усов, Пышкайло) – 23:54 (5x5)     2:1 Пинчук (Энас, Гросс) – 30:38 (5x5)     3:1 Пинчук (Улле, Энас) – 37:36 (5x4)     4:1 Тирни – 38:04 (5x4)     5:1 Усов (Тирни, Брук) – 47:32 (4x5)     6:1 Брук (Волков, Энас) – 56:20 (5x5)     6:2 Завгородний – 56:54 (5x5)     7:2 Энас (Гросс, Улле) – 58:59 (5x5)    

Дублем в составе минчан отметился нападающий Виталий Пинчук. Ещё по шайбе забросили Егор Бориков, Кристофер Тирни, Илья Усов, Брук Джошуа и Сэм Энас. В составе «Адмирала» отличились Аркадий Шестаков и Дмитрий Завгородний. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Тихомиров, Василий Демченко и Илья Коновалов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Адмирал» потерпел второе поражение подряд. Минское «Динамо» одержало шестую победу в девяти сыгранных матчах текущего сезона.

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