Дубль Пинчука помог минскому «Динамо» разгромить «Адмирал» на своей площадке

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и владивостокским «Адмиралом». Уверенную победу в игре одержали хозяева со счётом 7:2.
Дублем в составе минчан отметился нападающий Виталий Пинчук. Ещё по шайбе забросили Егор Бориков, Кристофер Тирни, Илья Усов, Брук Джошуа и Сэм Энас. В составе «Адмирала» отличились Аркадий Шестаков и Дмитрий Завгородний. Ворота команд защищали голкиперы Андрей Тихомиров, Василий Демченко и Илья Коновалов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Адмирал» потерпел второе поражение подряд. Минское «Динамо» одержало шестую победу в девяти сыгранных матчах текущего сезона.
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