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Спартак — Трактор, результат матча 1 октября, счет 2:3, КХЛ 2024-2025

Буллит Шабанова принёс «Трактору» победу в матче со «Спартаком» в Москве
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Трактором». Победу в упорном матче одержали челябинцы со счётом 3:2 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Трактор
Челябинск
1:0 Морозов (Порядин, Савиков) – 12:23 (4x4)     1:1 Светлаков (Кэмпфер, Шабанов) – 19:13 (5x5)     1:2 Шабанов (Блажиевский, Кадейкин) – 26:09 (5x5)     2:2 Мальцев (Пашин) – 31:36 (5x5)     2:3 Шабанов – 65:00    

Счёт на 13-й минуте открыл нападающий «Спартака» Иван Морозов, которому ассистировали Павел Порядин и
Егор Савиков. «Трактор» смог отыграться на последней минуте первого периода благодаря голу Андрея Светлакова с передач Стивена Кэмпфера и Максима Шабанова. На 27-й минуте челябинцы вышли вперёд в счёте — отличился Максим Шабанов, которому ассистировали Артём Блажиевский и Александр Кадейкин. Вскоре прекрасным броском Михаил Мальцев с передачи Александра Пашина сравнял счёт. Основное время и овертайм завершились вничью, а по буллитам победу «Трактору» принёс Максим Шабанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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