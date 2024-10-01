Буллит Шабанова принёс «Трактору» победу в матче со «Спартаком» в Москве

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и «Трактором». Победу в упорном матче одержали челябинцы со счётом 3:2 по буллитам.

Счёт на 13-й минуте открыл нападающий «Спартака» Иван Морозов, которому ассистировали Павел Порядин и

Егор Савиков. «Трактор» смог отыграться на последней минуте первого периода благодаря голу Андрея Светлакова с передач Стивена Кэмпфера и Максима Шабанова. На 27-й минуте челябинцы вышли вперёд в счёте — отличился Максим Шабанов, которому ассистировали Артём Блажиевский и Александр Кадейкин. Вскоре прекрасным броском Михаил Мальцев с передачи Александра Пашина сравнял счёт. Основное время и овертайм завершились вничью, а по буллитам победу «Трактору» принёс Максим Шабанов.

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