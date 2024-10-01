ЦСКА одержал волевую победу в дерби с московским «Динамо» в матче КХЛ

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. Победу в принципиальном противостоянии одержали армейцы со счётом 4:3 по буллитам.

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Седрик Пакетт, которому ассистировали Артём Кудашов и Никита Гусев. Через несколько минут удвоил преимущество хозяев Бреннан Менелл с передач Павла Кудрявцева и Егора Римашевского. Армейцам ещё до первого перерыва удалось сравнять счёт — отличились Дмитрий Саморуков и Никита Охотюк. В середине второго периода «Динамо» вышло вперёд в счёте благодаря голу Артёма Швеца-Рогового. В начале третьего периода ЦСКА вновь сравнял счёт усилиями Виталия Абрамова. Овертайм победителя не выявил, а победу ЦСКА принёс буллит Константина Окулова.