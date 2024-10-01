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Динамо — ЦСКА, результат матча 1 октября, счет 3:4, КХЛ 2024-2025

ЦСКА одержал волевую победу в дерби с московским «Динамо» в матче КХЛ
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. Победу в принципиальном противостоянии одержали армейцы со счётом 4:3 по буллитам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Пакетт (Кудашов, Гусев) – 06:26 (5x5)     2:0 Менелл (Кудрявцев, Римашевский) – 10:18 (5x5)     2:1 Саморуков – 13:09 (5x5)     2:2 Охотюк (Нестеров, Окулов) – 19:31 (5x5)     3:2 Швец-Роговой (Михеев, Джиошвили) – 30:35 (5x5)     3:3 Абрамов (Исхаков, Нестеров) – 46:33 (5x5)     3:4 Окулов – 65:00    

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Седрик Пакетт, которому ассистировали Артём Кудашов и Никита Гусев. Через несколько минут удвоил преимущество хозяев Бреннан Менелл с передач Павла Кудрявцева и Егора Римашевского. Армейцам ещё до первого перерыва удалось сравнять счёт — отличились Дмитрий Саморуков и Никита Охотюк. В середине второго периода «Динамо» вышло вперёд в счёте благодаря голу Артёма Швеца-Рогового. В начале третьего периода ЦСКА вновь сравнял счёт усилиями Виталия Абрамова. Овертайм победителя не выявил, а победу ЦСКА принёс буллит Константина Окулова.

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