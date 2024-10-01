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«Сочи» с минимальным счётом обыграл «Северсталь» и прервал пятиматчевую серию поражений

«Сочи» с минимальным счётом обыграл «Северсталь» и прервал пятиматчевую серию поражений
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В Сочи на стадионе «Большой» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Северсталью». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали сочинцы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Грэм (Чебыкин, Тянулин) – 35:11 (5x5)    

Единственный гол на 36-й минуте забил защитник «Сочи» Джесси Грэм, которому ассистировали Николай Чебыкин и Артур Тянулин. Голкипер сочинской команды Егор Заврагин записал на свой счёт «сухой» матч.

Таким образом, «Сочи» прервал пятиматчевую серию поражений, а «Северсталь» потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах. Следующий матч череповецкая команда проведёт на домашнем льду с петербургским СКА. Встреча пройдёт 5 октября.

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