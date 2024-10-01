«Сочи» с минимальным счётом обыграл «Северсталь» и прервал пятиматчевую серию поражений
Поделиться
В Сочи на стадионе «Большой» завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Сочи» и «Северсталью». Победу с минимальным счётом 1:0 одержали сочинцы.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Грэм (Чебыкин, Тянулин) – 35:11 (5x5)
Единственный гол на 36-й минуте забил защитник «Сочи» Джесси Грэм, которому ассистировали Николай Чебыкин и Артур Тянулин. Голкипер сочинской команды Егор Заврагин записал на свой счёт «сухой» матч.
Таким образом, «Сочи» прервал пятиматчевую серию поражений, а «Северсталь» потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах. Следующий матч череповецкая команда проведёт на домашнем льду с петербургским СКА. Встреча пройдёт 5 октября.
Комментарии
- 1 октября 2024
-
22:10
-
22:02
-
21:56
-
21:31
-
21:22
-
21:05
-
20:49
-
20:39
-
20:25
-
20:13
-
20:07
-
20:01
-
19:37
-
19:28
-
19:26
-
19:16
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:05
-
17:40
-
17:20
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:52
-
15:27
-
15:11
-
14:48
-
14:32
-
14:14
-
14:00
-
13:46
-
13:30