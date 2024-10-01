Якупов на китайском языке поздравил болельщиков «Куньлуня» с национальным праздником
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Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов на китайском языке поздравил болельщиков команды с национальным праздником. 1 октября исполняется 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики. «Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 5:2, забросив пять шайб подряд в третьем периоде.
«Поздравляю наших болельщиков, особенно китайских, с победой. Важный день: сегодня исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики. Всех с наступающими праздниками, сегодня мы постарались сделать вас счастливыми», – написал Якупов в своём телеграм-канале на китайском языке.
Всего на счету российского форварда пять голов и одна результативная передача в 11 матчах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алалыкин (Сучков, Ефремов) – 23:23 (5x4) 2:0 Ливо (Хафизуллин, Хмелевски) – 36:28 (5x5) 2:1 Граовац (Фу, Локхарт) – 47:23 (5x5) 2:2 Граовац (Ип, Кленденинг) – 50:50 (5x5) 2:3 Локхарт – 53:41 (5x4) 2:4 О'Реган (Юрчо, Якупов) – 54:05 (5x4) 2:5 Элинюк (Локхарт) – 59:47 (en)
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