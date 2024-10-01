Якупов на китайском языке поздравил болельщиков «Куньлуня» с национальным праздником

Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов на китайском языке поздравил болельщиков команды с национальным праздником. 1 октября исполняется 75 лет со дня образования Китайской Народной Республики. «Куньлунь» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 5:2, забросив пять шайб подряд в третьем периоде.

«Поздравляю наших болельщиков, особенно китайских, с победой. Важный день: сегодня исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики. Всех с наступающими праздниками, сегодня мы постарались сделать вас счастливыми», – написал Якупов в своём телеграм-канале на китайском языке.

Всего на счету российского форварда пять голов и одна результативная передача в 11 матчах.