Кудашов рассказал, чем он недоволен в игре «Динамо» после поражения в матче с ЦСКА

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с ЦСКА (3:4 Б), в котором бело-голубые вели по ходу встречи со счётом 2:0, и заявил, что недоволен реализацией моментов, созданных в нападении.

«Равная игра. Огорчает, что пропускаем очень лёгкие шайбы, и недоволен нападением. Такие моменты, которые создавали, надо забивать.

Это вам виднее – улучшается наша игра или нет. Вы смотрите со стороны и делаете выводы, когда у нас плохо, а когда у нас хорошо», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» прервало свою трёхматчевую победную серию. В следующем матче бело-голубые встретятся с «Трактором» 3 октября.