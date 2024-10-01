Кудашов рассказал, чем он недоволен в игре «Динамо» после поражения в матче с ЦСКА
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча с ЦСКА (3:4 Б), в котором бело-голубые вели по ходу встречи со счётом 2:0, и заявил, что недоволен реализацией моментов, созданных в нападении.
«Равная игра. Огорчает, что пропускаем очень лёгкие шайбы, и недоволен нападением. Такие моменты, которые создавали, надо забивать.
Это вам виднее – улучшается наша игра или нет. Вы смотрите со стороны и делаете выводы, когда у нас плохо, а когда у нас хорошо», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
«Динамо» прервало свою трёхматчевую победную серию. В следующем матче бело-голубые встретятся с «Трактором» 3 октября.
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Пакетт (Кудашов, Гусев) – 06:26 (5x5) 2:0 Менелл (Кудрявцев, Римашевский) – 10:18 (5x5) 2:1 Саморуков – 13:09 (5x5) 2:2 Охотюк (Нестеров, Окулов) – 19:31 (5x5) 3:2 Швец-Роговой (Михеев, Джиошвили) – 30:35 (5x5) 3:3 Абрамов (Исхаков, Нестеров) – 46:33 (5x5) 3:4 Окулов – 65:00
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