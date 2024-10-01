Кудашов: если Уил будет слушать меня, то вообще забивать перестанет

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что не станет давать советы нападающему Джордану Уилу о том, как ему забивать голы. В текущем сезоне Уил забросил лишь одну шайбу в 11 матчах.

— Что как бывший форвард вы можете посоветовать Уилу, у которого в этом сезоне шайба наотрез не идёт в ворота?

— Если он будет слушать меня, то вообще забивать перестанет, потому что я был ещё менее забивной, чем он. Поэтому пусть сам разберётся.

— Со второго периода перестал выходить Антон Слепышев. Что с ним?

— У него небольшое повреждение.

— Можете сказать, какое именно?

— Не могу.

— Изначально Макс Комтуа был заявлен 13-м форвардом, и в первом периоде вы запускали его во все звенья. Почему так делали?

— Это нормальная практика, когда 13 нападающих. Поэтому там смотришь, кто переиграл и где будет лучше. Поэтому это абсолютно нормально, и тут ничего необычного, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.