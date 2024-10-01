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Главный тренер ЦСКА прокомментировал волевую победу в дерби с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА прокомментировал волевую победу в дерби с «Динамо»
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Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал волевую победу в дерби с «Динамо» (4:3 Б). Армейцы уступали по ходу первого периода со счётом 0:2.

«С обеих сторон мы увидели довольно хороший хоккей. Четыре гола в первом периоде, а в третьем нам пришлось спасать, и мы вышли из положения. Потом был овертайм. Рады, что наконец взяли первые очки за пределами 60 минут, потому что в овертаймах нам не сильно везло. Поэтому во второй части овертайма мы немного и подстраховались, когда не забили «четыре на три», и дальше довели дело до победы.

— Показалось, что вы страховались и в первой части овертайма в ожидании, когда наступит большинство, и поэтому выпускали двух защитников?
— Да, и это логично. При игре «три на три» в принципе больше шансов, поэтому мы действительно хотели доиграть минуту с копейками, чтобы получить большинство. У Кости Окулова при игре «четыре на три» был хороший шанс, когда он атаковал в пустые, и чудом шайба не зашла. Но потом Костя и забил.

— Почему выбор во вратарской линии пал на Дмитрия Гамзина?
— У нас был план, что вратари сыграют по матчу. Он был у нас заранее, и мы его придерживались», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Пакетт (Кудашов, Гусев) – 06:26 (5x5)     2:0 Менелл (Кудрявцев, Римашевский) – 10:18 (5x5)     2:1 Саморуков – 13:09 (5x5)     2:2 Охотюк (Нестеров, Окулов) – 19:31 (5x5)     3:2 Швец-Роговой (Михеев, Джиошвили) – 30:35 (5x5)     3:3 Абрамов (Исхаков, Нестеров) – 46:33 (5x5)     3:4 Окулов – 65:00    
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