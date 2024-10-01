Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв объяснил, почему не стал забирать за собой в ЦСКА игроков «Металлурга». Ранее в карьере специалист возглавлял магнитогорский клуб и становился с ним обладателем Кубка Гагарина.

— Впереди матч с вашей бывшей командой – магнитогорским «Металлургом»: какие мысли сейчас есть на этот счёт? Будете ли волноваться в ближайшие часы?

— В ближайшие нет (смеётся). Вряд ли буду волноваться в ближайшие (улыбается). Там всё-таки год уже прошёл. Это не так, что я только что был там, а сейчас уже здесь. Немного времени уже прошло. Естественно, что 10 лет работы в одном клубе – это такая часть жизни и такой этап. Но сейчас я тренер ЦСКА.

— Часто тренеры забирают за собой игроков из бывшей команды, но вы этого не сделали. Почему? Нет достойных кандидатов или иные причины?

— Ну, у нас в принципе и клуб немного по-другому работает. Но ещё раз повторюсь, что и год уже прошёл», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.