Артём Кудашов: «Динамо» должно было побеждать ЦСКА. Игра была полностью наша

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов подвёл итоги матча с ЦСКА (3:4 Б), в котором бело-голубые вели по ходу первого периода со счётом 2:0.

«С одной стороны, игра была полностью наша, потому что очень много моментов было у ворот ЦСКА. Где-то не смогли забить. Это основное, потому что даже нельзя сказать, что игра была равная. Мы были сильнее и должны были побеждать.

— Второй раз подряд проиграли ЦСКА. Почему не получаются дерби?

— ЦСКА обновил состав, и пока не можем подобрать к ним ключи. Наверное, можно сказать и так. С другой – у нас чуть-чуть не получается, не хватает чуть-чуть. Нам надо дорабатывать моменты, и тогда всё начнёт получаться. Тогда мы переломим эту серию, в которой два раза проиграли ЦСКА.

— Впереди принципиальный матч с «Трактором». Как будете готовиться?

— Сейчас все матчи принципиальные, потому что очень много клубов обновили составы. Настраиваемся на обычный серьёзный матч – нам уже надо забирать как можно больше игр, надо выигрывать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.