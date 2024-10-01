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Артём Кудашов: «Динамо» должно было побеждать ЦСКА. Игра была полностью наша

Артём Кудашов: «Динамо» должно было побеждать ЦСКА. Игра была полностью наша
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Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов подвёл итоги матча с ЦСКА (3:4 Б), в котором бело-голубые вели по ходу первого периода со счётом 2:0.

«С одной стороны, игра была полностью наша, потому что очень много моментов было у ворот ЦСКА. Где-то не смогли забить. Это основное, потому что даже нельзя сказать, что игра была равная. Мы были сильнее и должны были побеждать.

— Второй раз подряд проиграли ЦСКА. Почему не получаются дерби?
— ЦСКА обновил состав, и пока не можем подобрать к ним ключи. Наверное, можно сказать и так. С другой – у нас чуть-чуть не получается, не хватает чуть-чуть. Нам надо дорабатывать моменты, и тогда всё начнёт получаться. Тогда мы переломим эту серию, в которой два раза проиграли ЦСКА.

— Впереди принципиальный матч с «Трактором». Как будете готовиться?
— Сейчас все матчи принципиальные, потому что очень много клубов обновили составы. Настраиваемся на обычный серьёзный матч – нам уже надо забирать как можно больше игр, надо выигрывать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
ЦСКА
Москва
1:0 Пакетт (Кудашов, Гусев) – 06:26 (5x5)     2:0 Менелл (Кудрявцев, Римашевский) – 10:18 (5x5)     2:1 Саморуков – 13:09 (5x5)     2:2 Охотюк (Нестеров, Окулов) – 19:31 (5x5)     3:2 Швец-Роговой (Михеев, Джиошвили) – 30:35 (5x5)     3:3 Абрамов (Исхаков, Нестеров) – 46:33 (5x5)     3:4 Окулов – 65:00    
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