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«Решили, что соперник сам себе должен забрасывать шайбы». Козырев — о поражении от «Сочи»

«Решили, что соперник сам себе должен забрасывать шайбы». Козырев — о поражении от «Сочи»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (0:1) и заявил о плохой реализации голевых моментов хоккеистами череповецкой команды.

«К сожалению, мы не сумели реализовать преимущество в моментах, подобрать ключи. Соперник здорово сыграл в обороне, классно, и потом сыграл по счёту. Почему не получилось результативно сыграть сегодня? Потому что ряд наших игроков решил, что соперник сам себе должен забрасывать шайбы, а не мы», – цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах. Следующий матч череповецкая команда проведёт на домашнем льду с петербургским СКА. Встреча пройдёт 5 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 октября 2024, вторник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 0
Северсталь
Череповец
1:0 Грэм (Чебыкин, Тянулин) – 35:11 (5x5)    
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