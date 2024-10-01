«Решили, что соперник сам себе должен забрасывать шайбы». Козырев — о поражении от «Сочи»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (0:1) и заявил о плохой реализации голевых моментов хоккеистами череповецкой команды.

«К сожалению, мы не сумели реализовать преимущество в моментах, подобрать ключи. Соперник здорово сыграл в обороне, классно, и потом сыграл по счёту. Почему не получилось результативно сыграть сегодня? Потому что ряд наших игроков решил, что соперник сам себе должен забрасывать шайбы, а не мы», – цитирует Козырева пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» потерпела четвёртое поражение в последних пяти матчах. Следующий матч череповецкая команда проведёт на домашнем льду с петербургским СКА. Встреча пройдёт 5 октября.