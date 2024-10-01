Артём Кудашов — об объявлении по стадиону после первого гола: удивился, что так произошло

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов оценил первое набранное очко в КХЛ. 19-летний защитник отметился результативной передачей в матче с ЦСКА (3:4 Б).

— Как далось возвращение в состав после столь длительного отсутствия из-за поездки?

— Ощущения хорошие, потому что я же не уходил со льда. Да, полноценных игр у меня не было давно, но всё равно довольно быстро после первых смен вошёл в тонус.

— Как удалось так прокачать бросок? Теперь каждый бросок идёт в створ?

— (смеётся) Это летняя работа. Конечно, стараешься работать над всеми компонентами, в том числе и над броском, ведь это один из основных элементов в хоккее. Благодаря ему ведь забиваются голы.

— Показалось, что в одном из моментов поймал кураж и откровенно заигрался?

— Да, было такое. Попробовал я там обыграть. Но главное, что ничего не случилось.

— По стадиону сначала объявили, что первый гол «Динамо» был записан на тебя. Обрадовался или сразу понимал, что шайбу после твоего наброса подправил Седрик Пакетт?

— Я видел, что Седрик подставил, поэтому удивился, что так произошло. Подумал, что ладно – значит, сейчас перепишут. Так что ничего такого не ожидал.

— Первое очко в КХЛ – это особенный момент?

— Конечно, это очень приятный момент», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.