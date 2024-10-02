Артём Кудашов: понял, как в Америке идут в силовую борьбу. Там бьют даже игровики!

Защитник московского «Динамо» Артём Кудашов рассказал об опыте игры и тренировок в Северной Америке.

— Две поездки в Северную Америку за последние несколько месяцев – летняя и осенняя. Расскажи о них.

— Летняя поездка была спонтанной и не очень серьёзной. Я бы сказал, что не настолько серьёзной, как та, в которую меня приглашали сейчас. Понял, к чему надо стремиться, и понял, как там люди идут в силовую борьбу. Там лига намного жёстче. Многих даже не интересует шайба. Бьют даже те, кто являются игровиками! Они всё равно бьют. Там есть такое канадское выражение – finish the check. И это основное, чему мне надо учиться – держать удар и самому идти в борьбу.

— У тебя был план – когда ты должен вернуться в расположение своего клуба – или всё решалось на месте? Я же так понимаю, что матчей ты там не сыграл?

— Я сыграл только двусторонние матчи внутри команды. Изначально я должен был вернуться 18-го числа, потому что должен был лететь только в лагерь новичков. Но потом Лу Ламорелло подошёл и сказал, что мы хотим тебя оставить ещё на одну неделю. А моя команда уже уехала на Дальний Восток, и получалось так, что я бы всё равно не успел присоединиться к «Динамо». Просто бы приехал и тренировался один в Москве. Поэтому мне разрешили остаться там ещё на неделю», — сказал Кудашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.