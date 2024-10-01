«Мы наконец-то смогли сделать это». Гру оценил победу над «Спартаком» по буллитам

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу в матче со «Спартаком» (3:2 Б) и отметил важность успеха в сери буллитов.

«Сегодня команды показали хороший хоккей, у обеих было множество моментов. Для нас это важная победа, к тому же первая в серии буллитов в сезоне. И это несмотря на то, что мы отставали в буллитах на две шайбы, было приятно забросить две подряд и сравнять. Это был интересный матч. Ещё я отмечу нашу бригаду меньшинства, которая отлично сработала не только в концовке, но и по игре в целом.

Было очень приятно победить именно в серии буллитов. Мы наконец-то смогли сделать это, что помогает нашей уверенности. Если вы постоянно уходите в дополнительное время и проигрываете, то в последующие овертаймы эта мысль будет у вас в голове», – цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.