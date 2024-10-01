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Главный тренер «Трактора» рассказал, когда Дилан Сикура вернётся в состав команды

Главный тренер «Трактора» рассказал, когда Дилан Сикура вернётся в состав команды
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что травмированный нападающий Дилан Сикура находится вместе с командой во время выездной серии и близок к возвращению в состав.

«Он на выезде и близок к тому, чтобы вернуться в состав. Я бы не стал его ждать на следующей игре, но возможно, что Дилан примет участие в третьей игре выездной серии. Поймите меня правильно, я бы хотел, чтобы он проводил больше времени с командой. Он и так часть команды, но надо быть внутри. Сейчас он близок к своему возвращению, но мы не хотим форсировать его и хотим, чтобы Сикура вернулся в своей оптимальной форме», – цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.

29-летний Сикура пополнил состав «Трактора» в июне 2024 года. В рамках предсезонных матчей форвард забросил семь шайб в шести играх. В регулярном чемпионате КХЛ у Дилана одна передача в трёх матчах.

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