Главный тренер «Трактора»: у нас коллектив настоящих мужчин и хорошая группа лидеров

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру заявил, что доволен прогрессом и результатами челябинской команды, и отметил группу лидеров, которая, по его мнению, является одной из сильнейших в его карьере.

— Бен, вы уже два месяца в России, в КХЛ, довольны ли вы прогрессом команды и результатами «Трактора» за этот отрезок?

— Прямой ответ на этот вопрос — да и да. Я бы хотел отметить, что я ещё больше доволен отношением к делу наших игроков. У нас коллектив настоящих мужчин, которые приходят каждый день на арену с хорошим настроем и готовы работать так же.

Помимо этого, у нас хорошая группа лидеров — Ткачёв, Светлаков, Блажиевский, Телегин, Кэмпфер. Как мне кажется, это одна из лучших групп лидеров за всю мою карьеру. Их ежедневная работа, человеческие качества и тот факт, что команда буквально находится у них в сердце, — это невероятно. Наша команда — это в целом отражение этих людей. Причём к этой группе я бы мог отнести ещё множество ребят из нашей команды», – цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.