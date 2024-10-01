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«Большая честь встретиться с ним». Канадский тренер Гру — о фотографии с Якушевым

«Большая честь встретиться с ним». Канадский тренер Гру — о фотографии с Якушевым
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру рассказал, что сделал совместную фотографию с легендарным советским нападающим Александром Якушевым, которую передаст своему сыну для выставления в социальной сети.

«До игры представили Александра Якушева и я подошёл к Борису Миронову, сказал, что хотел бы сделать с ним селфи и пообщаться, если это возможно. Якушев спустился, за что я поблагодарил его, это большая честь — встретиться с ним. Он не только легенда российского хоккея, но и член Зала славы. Меня хоть и нет в соцсетях, но я отправлю фотографию сыну, надеюсь, что он выложит её у себя», – цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.

Якушев — двукратный олимпийский чемпион (1972, 1976), семикратный чемпион мира и Европы (1967, 1969, 1970, 1973-75, 1979). В 2003 году был введён в Зал славы Международной федерации хоккея. В 2018 году был введён в Зал хоккейной славы.

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1:0 Морозов (Порядин, Савиков) – 12:23 (4x4)     1:1 Светлаков (Кэмпфер, Шабанов) – 19:13 (5x5)     1:2 Шабанов (Блажиевский, Кадейкин) – 26:09 (5x5)     2:2 Мальцев (Пашин) – 31:36 (5x5)     2:3 Шабанов – 65:00    
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