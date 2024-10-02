Комтуа сбил Исхакова, а Соркин повздорил с Адамчуком. Яркие фото победы ЦСКА над «Динамо»

1 октября в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и ЦСКА. Победитель в принципиальном противостоянии определился только в серии послематчевых буллитов, в которой точнее оказались армейцы. Матч завершился со счётом 4:3 Б.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — ЦСКА в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Начало матча прошло с преимуществом «Динамо». На седьмой минуте счёт открыл нападающий Седрик Пакетт, а через несколько минут преимущество хозяев удвоил Бреннан Менелл. Но армейцам ещё до первого перерыва удалось сравнять счёт — отличились Дмитрий Саморуков и Никита Охотюк. В середине второго периода «Динамо» вышло вперёд в счёте благодаря голу Артёма Швеца-Рогового. В начале третьего периода ЦСКА вновь сравнял счёт усилиями Виталия Абрамова. Овертайм победителя не выявил, а победу ЦСКА принёс буллит Константина Окулова.