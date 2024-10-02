Ice Girl кружилась на льду, Чайковски сцепился с Кадейкиным. «Спартак» — «Трактор»: фото

1 октября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Трактор» одержал победу над «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 3:2 по буллитам в пользу команды Бенуа Гру.

Главные кадры с матча «Спартак» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил победу в матче со «Спартаком» и отметил важность успеха в серии буллитов.

«Было очень приятно победить именно в серии буллитов. Мы наконец-то смогли сделать это, что помогает нашей уверенности. Если вы постоянно уходите в дополнительное время и проигрываете, то в последующие овертаймы эта мысль будет у вас в голове», – цитирует Гру пресс-служба челябинского клуба.