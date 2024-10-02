«Монреаль» назвал сроки возвращения в строй после травмы Патрика Лайне

Официальный аккаунт клуба Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовал информацию о диагнозе 26-летнего финского нападающего Патрика Лайне, который получил травму колена в предсезонном матче в ночь с 28 на 29 сентября мск.

«Нападающий Патрик Лейн получил растяжение связок левого колена, которое не требует хирургического вмешательства. Его ожидаемый период реабилитации составляет от двух до трех месяцев», — сообщила пресс-служба «Монреаля».

В начале первого периода предсезонного матча с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2) Патрик Лайне пошёл в обводку на чужой синей линии и получил удар в колено от нападающего «листьев» Седрика Пэра, после чего смог покинуть площадку лишь при помощи медицинского персонала.