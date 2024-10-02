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Передача Малкина не помогла «Питтсбургу» победить «Детройт» в предсезонной игре НХЛ

Сегодня, 2 октября, «Питтсбург Пингвинз» на своей площадке уступил «Детройт Ред Уингз» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге завершилась со счётом 1:2 (0:0, 1:1, 0:1).

За «Детройт» голом отметились Амадеус Ломбарди и Нейт Даниэльсон. В составе хозяев отличился Рикард Ракелль. На счету российского нападающего «пингвинов» Евгения Малкина результативная передача. Другой российский нападающий хозяев Василий Пономарёв голевыми действиями не отметился.

Первый матч нового сезона НХЛ «Питтсбург» проведёт на домашней площадке 10 октября с «Нью-Йорк Рейнджерс». «Детройт», в свою очередь, откроет регулярный чемпионат домашним матчем с сегодняшним соперником «Питтсбург Пингвинз» 11 октября.

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