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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Дэвилз, результат матча 2 октября, счет 5:4, предсезонный матч НХЛ 2024-2025

«Рейнджерс» победили «Нью-Джерси». Шестёркин сыграл два периода, Панарин — две минуты
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В ночь с 1 на 2 октября мск на льду нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся предсезонный матч между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 5:4 одержали «Рейнджерс».

НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Какко (Джонс) – 06:41 (5x5)     1:1 Зборжил (Мисюль, Легаре) – 07:31 (5x5)     2:1 Эдстрём (Отман, Гру) – 25:25 (5x5)     2:2 Лабанк – 29:04 (5x5)     3:2 Манчини (Гру, Джонс) – 37:01 (5x5)     4:2 Мэки (Отман, Берард) – 37:29 (5x5)     5:2 Трочек (Бродзински, Миллер) – 43:22 (5x4)     5:3 Лабанк (Вендт, Зборжил) – 49:24 (5x4)     5:4 Халонен (Лабанк, Шмельцер) – 59:23 (6x5)    

Российский голкипер нью-йоркцев Игорь Шестёркин начал игру в стартовом составе и провёл на льду два периода, отразив 16 из 18 бросков по своим воротам (88,89%). Нападающий Артемий Панарин, который вернулся в строй после повреждения, сыграл 2 минуты 25 секунд и не отметился статистическими действиями.

Защитник «Дэвилз» Даниил Мисюль записал на свой счёт результативный пас, а также бросок, силовой приём, перехват и потерю, завершив игру с показателем полезности "-1".

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