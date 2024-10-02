«Рейнджерс» победили «Нью-Джерси». Шестёркин сыграл два периода, Панарин — две минуты

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду нью-йоркской арены «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся предсезонный матч между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Победу со счётом 5:4 одержали «Рейнджерс».

Российский голкипер нью-йоркцев Игорь Шестёркин начал игру в стартовом составе и провёл на льду два периода, отразив 16 из 18 бросков по своим воротам (88,89%). Нападающий Артемий Панарин, который вернулся в строй после повреждения, сыграл 2 минуты 25 секунд и не отметился статистическими действиями.

Защитник «Дэвилз» Даниил Мисюль записал на свой счёт результативный пас, а также бросок, силовой приём, перехват и потерю, завершив игру с показателем полезности "-1".