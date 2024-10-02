Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бостон Брюинз — Филадельфия Флайерз, результат матча 2 октября, счет 4:1, предсезонный матч НХЛ 2024-2025

«Бостон» обыграл «Филадельфию», Мичков и Задоров оформили ассисты
Комментарии

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся предсезонный матч между клубами «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:1 одержали хоккеисты «Бостона».

НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бразо (Задоров, Фредерик) – 09:57 (5x5)     1:1 Конечны (Мичков, Фрост) – 29:44 (5x5)     2:1 Джонсон (Заха, Пастрняк) – 47:50 (5x4)     3:1 Койл (Пастрняк) – 58:35 (en)     4:1 Кастелиц – 58:55 (en)    

В составе «Брюинз» результативным пасом на первую заброшенную шайбу отметился российский защитник Никита Задоров. В единственной шайбе «Флайерз» принял участие 19-летний российский новичок нападающий Матвей Мичков, на счету которого также голевая передача.

Помимо ассиста, в матчевую статистику Задорова вошли также один свой бросок и два блокированных броска соперника, один перехват и показатель полезности "+1" за игровое время 19.06. У Мичкова — один бросок, один перехват и "-1" при игровом времени 16.51.

Материалы по теме
Крикунов: у Мичкова есть талант для НХЛ, идеальный пример отъезда в лигу — Дацюк
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android