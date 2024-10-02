«Бостон» обыграл «Филадельфию», Мичков и Задоров оформили ассисты
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В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся предсезонный матч между клубами «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:1 одержали хоккеисты «Бостона».
НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бразо (Задоров, Фредерик) – 09:57 (5x5) 1:1 Конечны (Мичков, Фрост) – 29:44 (5x5) 2:1 Джонсон (Заха, Пастрняк) – 47:50 (5x4) 3:1 Койл (Пастрняк) – 58:35 (en) 4:1 Кастелиц – 58:55 (en)
В составе «Брюинз» результативным пасом на первую заброшенную шайбу отметился российский защитник Никита Задоров. В единственной шайбе «Флайерз» принял участие 19-летний российский новичок нападающий Матвей Мичков, на счету которого также голевая передача.
Помимо ассиста, в матчевую статистику Задорова вошли также один свой бросок и два блокированных броска соперника, один перехват и показатель полезности "+1" за игровое время 19.06. У Мичкова — один бросок, один перехват и "-1" при игровом времени 16.51.
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