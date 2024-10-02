«Бостон» обыграл «Филадельфию», Мичков и Задоров оформили ассисты

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне состоялся предсезонный матч между клубами «Бостон Брюинз» и «Филадельфия Флайерз». Победу со счётом 4:1 одержали хоккеисты «Бостона».

В составе «Брюинз» результативным пасом на первую заброшенную шайбу отметился российский защитник Никита Задоров. В единственной шайбе «Флайерз» принял участие 19-летний российский новичок нападающий Матвей Мичков, на счету которого также голевая передача.

Помимо ассиста, в матчевую статистику Задорова вошли также один свой бросок и два блокированных броска соперника, один перехват и показатель полезности "+1" за игровое время 19.06. У Мичкова — один бросок, один перехват и "-1" при игровом времени 16.51.