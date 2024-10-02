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Миннесота Уайлд — Чикаго Блэкхоукс, результат матча 2 октября, счет 7:2, предсезонный матч НХЛ 2024-2025

«Миннесота» разгромила «Чикаго», Кирилл Капризов набрал четыре очка
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В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены « Эксел Энерджи-центр» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) завершился предсезонный матч между клубами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 7:2 одержали хозяева площадки.

НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
7 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Дикинсон (Джонс, Фолиньо) – 06:23 (5x5)     1:1 Годро (Лауко) – 17:35 (5x5)     2:1 Лауко (Хартман) – 24:16 (5x5)     3:1 Сперджен (Капризов, Цуккарелло) – 24:45 (5x5)     4:1 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Фэйбер) – 30:50 (5x4)     5:1 Росси (Капризов) – 31:11 (5x5)     6:1 Капризов (Цуккарелло, Фэйбер) – 37:21 (5x4)     6:2 Бедард – 39:59 (5x4)     7:2 Сперджен (Капризов, Росси) – 51:31 (5x5)    

В составе «Миннесоты» четыре балла результативности набрал российский нападающий Кирилл Капризов. 27-летний форвард во втором периоде при счёте 5:1 забросил в большинстве шестую шайбу «Уайлд», а также оформил три результативных паса — в эпизодах с третьим, пятым и седьмым голами хозяев льда.

Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин провёл три силовых приёма, его партнёр по команде форвард Марат Хуснутдинов совершил одну потерю. Нападающий «Чикаго» Илья Михеев совершил два броска и один перехват при двух потерях и двух минутах штрафа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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