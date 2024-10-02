«Миннесота» разгромила «Чикаго», Кирилл Капризов набрал четыре очка

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду арены « Эксел Энерджи-центр» (Сент-Пол, штат Миннесота, США) завершился предсезонный матч между клубами «Миннесота Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Победу со счётом 7:2 одержали хозяева площадки.
В составе «Миннесоты» четыре балла результативности набрал российский нападающий Кирилл Капризов. 27-летний форвард во втором периоде при счёте 5:1 забросил в большинстве шестую шайбу «Уайлд», а также оформил три результативных паса — в эпизодах с третьим, пятым и седьмым голами хозяев льда.
Нападающий «Миннесоты» Яков Тренин провёл три силовых приёма, его партнёр по команде форвард Марат Хуснутдинов совершил одну потерю. Нападающий «Чикаго» Илья Михеев совершил два броска и один перехват при двух потерях и двух минутах штрафа.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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