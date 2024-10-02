Гол Чинахова и ассист Воронкова помогли «Коламбусу» победить «Сент-Луис Блюз»

Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» и «Коламбус Блю Джекетс», который прошёл на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США). Гости обыграли соперников со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились российский нападающий Егор Чинахов, американец Гэвин Бриндли и канадский форвард Мэтью Оливье. Также на счету россиянина Дмитрия Воронкова результативная передача.

В составе «Сент-Луис Блюз» голом отличился американский защитник Джастин Фолк, открывший счёт во встрече на 24-й минуте.

Напомним, следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.