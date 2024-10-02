Гол Чинахова и ассист Воронкова помогли «Коламбусу» победить «Сент-Луис Блюз»
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Завершился предсезонный матч между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» и «Коламбус Блю Джекетс», который прошёл на стадионе «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США). Гости обыграли соперников со счётом 3:1.
НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2024, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Фолк (Нейборс, Томас) – 23:21 (5x4) 1:1 Чинахов (Фантилли, Воронков) – 27:43 (5x4) 1:2 Бриндли (Дель Бель Беллуз) – 33:42 (5x5) 1:3 Оливье (Фантилли) – 59:59 (en)
В составе победителей голами отметились российский нападающий Егор Чинахов, американец Гэвин Бриндли и канадский форвард Мэтью Оливье. Также на счету россиянина Дмитрия Воронкова результативная передача.
В составе «Сент-Луис Блюз» голом отличился американский защитник Джастин Фолк, открывший счёт во встрече на 24-й минуте.
Напомним, следующий сезон Национальной хоккейной лиги стартует 4 октября.
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