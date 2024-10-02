«Колорадо» с Георгиевым в воротах разгромно проиграл «Вегасу»

В ночь с 1 на 2 октября мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился предсезонный матч между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 6:1 одержали хоккеисты «Вегаса».

В воротах «Эвеланш» полный матч провёл 28-летний российский голкипер Александр Георгиев, на счету которого 32 отражённых броска из 38 (84,21%). Нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился результативной передачей на третий гол гостей.

Одноклубник Дорофеева защитник Даниил Чайка заблокировал один бросок и заработал показатель полезности "+2". Нападающий Николай Коваленко из «Колорадо» нанёс три броска и выполнил два силовых приёма.