«Колорадо» с Георгиевым в воротах разгромно проиграл «Вегасу»
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В ночь с 1 на 2 октября мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился предсезонный матч между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 6:1 одержали хоккеисты «Вегаса».
НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2024, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Иннала (Маккиннон, Макар) – 03:57 (5x4) 1:1 Пирсон (Колесар, Хаттон) – 08:56 (5x4) 1:2 Бриссон (Учач, Маклейн) – 15:58 (5x5) 1:3 Астон-Риз (Дорофеев, Брабенец) – 28:36 1:4 Флеминг (Бриссон, Лачински) – 42:09 (5x5) 1:5 Астон-Риз (Хаттон, Брабенец) – 44:59 (5x5) 1:6 Лачински (Хаг, Берк) – 53:19 (5x5)
В воротах «Эвеланш» полный матч провёл 28-летний российский голкипер Александр Георгиев, на счету которого 32 отражённых броска из 38 (84,21%). Нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился результативной передачей на третий гол гостей.
Одноклубник Дорофеева защитник Даниил Чайка заблокировал один бросок и заработал показатель полезности "+2". Нападающий Николай Коваленко из «Колорадо» нанёс три броска и выполнил два силовых приёма.
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