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Колорадо Эвеланш — Вегас Голден Найтс, результат матча 2 октября, счет 1:6, предсезонный матч НХЛ 2024-2025

«Колорадо» с Георгиевым в воротах разгромно проиграл «Вегасу»
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В ночь с 1 на 2 октября мск на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился предсезонный матч между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс». Победу со счётом 6:1 одержали хоккеисты «Вегаса».

НХЛ — предсезонные матчи
02 октября 2024, среда. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
1 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Иннала (Маккиннон, Макар) – 03:57 (5x4)     1:1 Пирсон (Колесар, Хаттон) – 08:56 (5x4)     1:2 Бриссон (Учач, Маклейн) – 15:58 (5x5)     1:3 Астон-Риз (Дорофеев, Брабенец) – 28:36     1:4 Флеминг (Бриссон, Лачински) – 42:09 (5x5)     1:5 Астон-Риз (Хаттон, Брабенец) – 44:59 (5x5)     1:6 Лачински (Хаг, Берк) – 53:19 (5x5)    

В воротах «Эвеланш» полный матч провёл 28-летний российский голкипер Александр Георгиев, на счету которого 32 отражённых броска из 38 (84,21%). Нападающий «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился результативной передачей на третий гол гостей.

Одноклубник Дорофеева защитник Даниил Чайка заблокировал один бросок и заработал показатель полезности "+2". Нападающий Николай Коваленко из «Колорадо» нанёс три броска и выполнил два силовых приёма.

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