Бабаев: в «Барысе» решили уволить тренера и взвалить всё на игроков

Известный агент Шуми Бабаев высказался о неудачной игре астанинского «Барыса» в сезоне-2024/2025 Континентальной хоккейной лиги.

«Я не вижу никакой безвыходной ситуации в «Барысе». Откройте таблицу и посмотрите, сколько команд имеют столько же поражений. Просто в «Барысе» решили уволить тренера и взвалить всё на игроков. Но посмотрите, сейчас из топовых игроков практически никто ещё свою форму не набрал. Это всегда так. Они набирают свою форму в середине октября. Ещё учитывайте, что у любого иностранца, который сюда приезжает из Северной Америки, всегда предсезонка в середине сентября, а игры начинались в середине октября. И это никак не доходит до людей.

Почему другие команды терпят, никто никого не увольняет? Понимают, что в этом году предсезонная подготовка началась позже. Тем более «Барыс» был в такой ситуации, когда предсезонки у команды вообще не было. Я не вижу, что ситуация сейчас критичная. Больше руководители панику пустили», — цитирует Бабаева «РБ Спорт».

«Барыс» с пятью очками занимает последнее, 12-е место в таблице Востока. «Барыс» потерпел второе поражение подряд. В следующем матче команда Вячеслава Буцаева встретится со «Спартаком» в Москве 3 октября.